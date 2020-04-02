Şuhut ‘’Evde Kal’’ çağrısına destek oldu

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınına karşı ‘’Evde kal’’ çağrısı için video hazırlandı.

‘’Evde kal’’ çağrısına destek olmak için hazırlanan videoda, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, siyasi parti başkanları, öğrenci ve vatandaşlar yer aldı.

Katılımcılar sağlık, gelecek ve birlik mesajları vererek ‘’Evde kal Türkiye, Evde kal Şuhut’’ çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.