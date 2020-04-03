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Kızılay yaşlılar için tüm imkanları seferber etti

İHA

Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanlığı korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım devam ediyor.

Kızılay yaşlılar için tüm imkanları seferber etti

Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanlığı korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılara yardım devam ediyor.
Kızılay gönüllüleri vefa destek gurubu üyeleri ile birlikte Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Afyonkarahisarın farklı mahallelerinde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, gıda ve erzak yardımlarını ulaştırdılar. Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde kurulan 'Vefa Destek Grubu' çalışmaları kapsamında gerçekleşen Çalışmalarda yaşlı vatandaşlar da evlerinde ziyaret edilerek, hayır duaları alındı.
"Kızılay olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik"
Kızılay'ın Korona virüs salgını nedeniyle tüm imkanları seferber ettiğini ifade eden Kızılay İl Başkanı Fatih Okyar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyolojik bir afetle karşı karşıyayız. Kızılay olarak bütün imkanlarımızla halkımızın yanındayız. Sahra Hastaneleri sınır hatlarında hizmet vermeyi sürdürmektedir. Karantinada olan vatandaşlarımıza üç öğün yemek vermekteyiz. Şu an için iyi bir haber olarak duyuyoruz ki; plazma tedavisi çalışmaları devam etmektedir. Yani hastalığı üzerinden iki hafta geçmiş insanların kanından kullanılarak bir tedavi süreci denenmektedir. İnşallah yakın zamanda bununla alakalı güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Kızılay Şubeleri olarak da gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sürekli sahada ve halkımızın hizmetindeyiz. Valiliğimiz öncülüğünde kurulan Vefa Destek Grubuyla birlikte büyüklerimizi ziyaret ederek, onların hem dualarını alıyoruz hem de temel ihtiyaçların olduğu paketleri takdim ediyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın bu dönemde evden çıkmadan temizliklerine daha fazla önem vermelerini ve 14 kurala dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
"Vatandaşlarımızla gönül köprülerimiz her zaman sağlamdır"
Afyonkarahisar da yaşayan bütün vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin her türlü şart ve durumda sağlam tuttuklarını ifade eden Okyar, "Korona virüs salgını dolayısıyla risk grubunda oldukları gerekçesiyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Vefa sosyal destek gurubu İle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Valiliğimiz bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilimizde farklı mahallelerinde yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sorup hayır dualarını almayı ihmal etmiyoruz. İlimizde korona virüs salgınını bertaraf etmek adına Tüm kurumlar İle birlikte çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz yeter ki zorunlu haller dışında evlerinden çıkmasınlar, bizler her an görev başındayız. Özellikle bu salgında risk grubunda bulunan başımızın tacı olan değerli büyüklerimizin bu dönemde daha hassas ve özenli davranmalarını, evlerinden çıkmamalarını ve izolasyon kurallarını tam manasıyla uygulamalarını istiyoruz. Bizler her zaman yaşlılarımızın, hasta ve kimsesizlerin yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Geçmişle bugün arasında köprü olan yaşlı vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Yaşlılarımız hepimizin onurudur. Hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sahip çıkarak, ilgi ve alaka göstermek herkesin öncelikli görevi olmalıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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