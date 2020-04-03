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Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

İHA

Bolvadin Kaymakamı Öztürk, o haberi yalanladı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Doktor Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi’nin Korona virüs (Covid19) Bölge Hastanesi’ne dönüştürülmesi ile ilgili basında yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Önceki gün basın yer alan haberler sosyal medyada da büyük tepki aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Adem Öztürk, çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Öztürk şöyle devam etti:
“Bu haber doğru değildir. Devlet Hastanemizin başhekimi ile de bu konuyu görüştüm. Böyle bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımıza buradan tekrar sesleniyorum bu günler gelip geçicidir. Yine hep birlikte kucaklaşacağız. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını rica ediyorum. Yapılan anonslara, açıklanan kurallara uymalarını istiyorum" dedi.

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