Bolvadin ve Emirdağ cezaevlerinde korona virüs önlemleri arttırıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde bulunan cezaevlerinde korona virüsü (Covid19) tespit edilmediği yetkililer tarafından belirtilirken, Bolvadin ve Emirdağ'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyelerinde korona virüs tedbirleri arttırıldı.

Bolvadin ve Emirdağ'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyede korona virüs tedbirleri artırıldı. Cezaevlerindeki gardiyanlar ile adliyeye gelen vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, dezenfekte işlemleriyse periyotlar halinde devam ediyor. Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, şu ana kadar hiçbir mahkum ve görevlide korona virüs tespit edilmediğini söyledi.

Öte yandan, cezaevlerinde mahkumlar, cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerlerinin ise yetkililer tarafından belirli periyotlarda dezenfekte edildiğini kaydeden Başsavcı Sever, "Bolvadin C Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü olarak, korona virüs hastalığına yönelik Covid19 Bilimsel Danışma Kurulu kararlarının değerlendirmeleri hassasiyetle takip edilmekte ve ilk günden itibaren hazır hale getirilen sürekli güncellenen Acil eylem planı çerçevesinde oluşturulan tedbirlerin kurumlarımız özelinde titizlikle uygulamaya konulması ile bu güne kadar korona virüs belirtisi gösteren hiçbir personelimiz, hükümlü ve tutuklumuz olmamıştır. Tüm personelimiz ikinci bir emre kadar, önceden belirlenen ve hazırlanan yerlerde izole olarak ikamet etmeleri sağlandı. Kurumlarımız sınırları içerisinde bütün alanların dezenfektan ve temizlik çalışmaları 7/24 aralıksız olarak devam etmektedir. Kurumlarımızın dış yakın çevresi ise koordinasyonumuzda; Bolvadin ve Emirdağ Kaymakamlık Makamı, İlçe Belediye Başkanlıkları Birimleri ve Bolvadin Erkmen Mahallesi Muhtarlığı iş birliği ile dezenfektan ve temizlik çalışmalarının devamlılığı sağlamaktadır. Kurumlarımızda yeni korona virüs hastalığını önleyici tedbirler büyük bir hassasiyetle uygulanmakta ve kayıt altına alınmaktadır" dedi.

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