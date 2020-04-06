Kızılayın genç gönülleri aç kalan sokak hayvanlarına sahip çıktı

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Afyonkarahisar Kızılay Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Topluluğu, özellikle okullara ara verilmesiyle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Erenler Bölgesi’nde aç kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Afyonkarahisar’da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında Kızalay gönüllülerinin destekleri devam ederken, sokak hayvanlarını da unutulmadı. Okulların tatil olmasıyla birlikte Erenler bölgesindeki sokak hayvanları aç kalmıştı. Genç Kızılay topluluğu sokak hayvanlarına hem mama kabı yaptı hem de mama kaplarını doldurdu.

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