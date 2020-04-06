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Emekli maaşının hepsini ''Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'' kampanyasına bağışladı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan 72 yaşındaki Osman Akdeniz, emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

Emekli maaşının hepsini ''Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'' kampanyasına bağışladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan 72 yaşındaki Osman Akdeniz, emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
Emekli maaşını çekmek için Şuhut İlçe Kaymakamlığı'nı arayan Osman Akdeniz, Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Akdeniz'in isteğini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 72 yaşındaki Osman Akdeniz ile birlikte Şuhut Ziraat Bankası Şubesine giderek ATM'den emekli maaşı olan bin 500 lirayı çekti. Daha sonra jandarma ekipleri ile birlikte vezneye giderek bağışta bulunan Akdeniz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını duyar duymaz biz de bin 500 lira bağışta bulunduk. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Herkesin bu işe gönüllüce taraf olmasını arz ederiz tabii ki'" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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