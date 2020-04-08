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Irak’tan Türkiye’ye getirilen işçiler karantinaya alındı 547 İşçi Afyonkarahisar’daki KYK yurdunda karantinaya alındı İnşaat işçisi Kayserili genç genç: “Bir kağıttan Türk Bayrağını dahi yerde bırakmayan Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı, Allah razı olsun” “Allah devletimize zeval vermesin”

İHA

Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Irak'ta çalışan 547 Türk vatandaşı inşaat işçisi, özel bir uçak ile Ankara'ya ardından da otobüslerle Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda karantina altın alındı.

Irak’tan Türkiye’ye getirilen işçiler karantinaya alındı 547 İşçi Afyonkarahisar’daki KYK yurdunda karantinaya alındı İnşaat işçisi Kayserili genç genç: “Bir kağıttan Türk Bayrağını dahi yerde bırakmayan Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı, Allah razı olsun” “Allah devletimize zeval vermesin”

Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Irak’ta çalışan 547 Türk vatandaşı inşaat işçisi, özel bir uçak ile Ankara’ya ardından da otobüslerle Afyonkarahisar’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait kız öğrenci yurdunda karantina altın alındı.
Irak’tan yurda dönüş çalışmaları kapsamında Korona virüs nedeniyle evlerine dönemeyen Irak’ın Basra kentinde bulunan 280 vatandaş ile Bağdat’ta bulunan 267 kişi akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Ankara’ya getirildi. İşçiler, burada hazır bulunan 27 adet otobüs ile sosyal mesafe kurallarına uyarak otobüslere bindirilip 14 günlük karantinaya alınmak üzere Afyonkarahisar’a getirildi. Burada Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlileri tüm önlemleri alarak otobüsleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’ya ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde Irak’tan gelen işçileri karşıladı.
Otobüslerin yolcu bölümü ile şoför ve hostes kısmının şeffaf branda ile izole edildiği görülürken, şoförlerinde koruyucu kıyafet ve maske taktıkları gözlendi.
Öte yandan yolcular teker teker otobüsten indirilerek yurt binası girişinde kayıtları ve izolasyon işlemleri yapıldı. Daha sonra kendilerine ayrılan odalara yerleştirilen Irak’tan yurda dönün inşaat işçileri, bu çalışmadan oldukça menün olduklarını belirttiler.
“Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı Allah razı olsun”
Kayserili Ersin Çoban isimli geç, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Bir kağıttan Türk Bayrağımızı dahi yerde bırakmayan Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı Allah razı olsun. Hiç şüphemiz yoktu zaten, bekliyorduk. İllaki getireceklerdi bizi. Biraz zorda olsa çok şükür geldik.
“14 gün karantinadayız, ailelerimiz beklesinler sağlığımız için”
Ailelerinin sağlık için kendilerini beklemelerini isteyen Vakkas Sevim isimli başka bir işçi ise “Devletimiz sağ olsun var olsun. Tüm imkanları seferber etti. Irak’ta inşaatta çalışıyordum. Alçı boya işleriyle uğraşıyordum. 14 gün karantinadayız, beklesinler sağlığımız için” diye konuştu.
Daha sonra otobüsler sırayla yurt girişine alınarak Irak’tan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca karantinada bekleyecekleri odalarına teker teker alınarak yerleştirildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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