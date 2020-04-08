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Video konferans yöntemiyle öğrencilerine gazetecilik dersi verdi

İHA

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümünde ücretli öğretmen olarak çalışan gazeteci Hayati Kanat, öğrencilerinin mesleki derslerinden geri kalmaması için video konferans yöntemiyle öğrencilerine ders anlattı.

Video konferans yöntemiyle öğrencilerine gazetecilik dersi verdi

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümünde ücretli öğretmen olarak çalışan gazeteci Hayati Kanat, öğrencilerinin mesleki derslerinden geri kalmaması için video konferans yöntemiyle öğrencilerine ders anlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da uzaktan eğitim başladı. Öğrenciler TRT EBA TV’den uzaktan eğitimle derslerini görmeye devam ediyor. Çok yaygın olmayan gazetecilik bölümünün dersleri EBA TV’de bulunmadığından ücretli öğretmen Hayati Kanat, öğrencilerinin mağdur olmaması için kolları sıvadı. İş yerinde hazırladığı beyaz tahtada video konferans yöntemiyle ders vermeye başlayan Kanat, öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını istediğini söyledi. Kanat, bu süreç geçene kadar bu yöntemle ders anlatmaya devam edeceğini belirtti.
Derslerinden geri kalmalarını istemedim
Ücretli öğretmen Hayati Kanat, yaptığı açıklamada, Kovid19 tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara ara verdiğini hatırlattı. Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin derslerinden geri kalmaya başladığı için böyle bir yönteme başvurduklarını dile getiren Kanat şöyle devam etti:
“EBA TV’de İngilizce, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi dersler gösteriliyor. Mesleki alanda özellikle gazetecilik bölümü Türkiye’de çok yaygın değil. O yüzden bu öğrencilerimiz ders göremiyorlar ve derslerinden geri kalıyorlardı. Biz de bununla ilgili çözüm üretme yoluna gittik. Bir takım programlar vardı bu programları güvenilir bulmadık. Biz de güvenilir bir program seçip öğrencilerimizle canlı bağlantı kurup ders işlemeye başladık.”
Okullar açılıncaya kadar devam edeceğiz
Dersleri 4’er kişilik gruplar halinde işlediklerinin altını çizen Kanat: “Derslerimizi 30 dakika işliyoruz. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmayacak şekilde bölüm dersleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin bize yönelttiği sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Burası basın yayın binası. Biz burayı dershaneye çevirdik. Ders tahtası koyduk, bilgisayar koyduk. Buradan çocuklarımıza haberciliği öğretiyoruz, geleceğin habercilerini yetiştiriyoruz ve tasarım yapmayı öğretiyoruz. Diğer taraftan da sosyal mesafe kurallarına uyarak evimizden çıkmamaya çalışıyoruz” dedi.
Öte yandan Kanat, okullar açılıncaya kadar bu uygulamayı gönüllü olarak sürdüreceğinin altını çizdi.

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