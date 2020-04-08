Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yemek ikramı Paketler halinde hastanelere yemekler gönderildi

Afyonkarahisar Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmen ve öğrenci velileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Devlet Hastanesi’nde görevli sağlıkçılar için yemek hazırlattı.

Çin’den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) salgının önlenmesinde büyük emek sarf eden sağlık çalışanları için Türkiye tek yürek oldu. Bu çerçevede sağlık çalışanları için Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmen ve öğrenci velileri yemek hazırlattı. Paketler halinde hastanelere gönderilen yemekleri alan sağlık çalışanları okul yönetimine ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Hilal Karaer,yaptığı açıklamada, kendilerinin evde kalırken sağlık çalışanlarının hastanelerde Kovid19 karşı mücadele verdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarına bir nebzede olsun destek olmak için böyle bir faaliyet yapmak istediklerini ifade eden Karaer; “Okul öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize böyle bir şey yapmak istediğimizi söyledik. Herkes kendince içinden geldiği şekilde desteğini gösterdi. Bizlerde sağlık çalışanlarımız için yemek hazırlattık ve gönderdik. Sağlık çalışanları biz evde kalırken bizim için hastanede mücadele veriyorlar. Sağlık çalışanlarının kıymeti sadece bu günlerde değil her zaman bilinmelidir” dedi.

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