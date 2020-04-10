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Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok özel video

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşını kutlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında bir görüntülü tema hazırladı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğünden çok özel video

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşını kutlarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında bir görüntülü tema hazırladı.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü, 175'inci yaşına özel hazırladığı klibi, operasyon ve eğitimlerden görüntüler yer aldı. Polis Teşkilatının 175'nci yıl dönümüne özel hazırlanan klipte denetim, korona virüs vaka tedbirleri ve eğitimlerin yanı sıra, Polis Teşkilatının tüm birimlerinin çalışmalarından bir bölüm yer aldı. Zamanın en büyük salgın olan Corona virüsü salgını tedbir denetimleri ve eğitimlerden kesitler paylaşıldı.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip sosyal medyada da büyük beğeni kazanırken, sosyal medyada vatandaşlar tarafından kendi hesabından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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