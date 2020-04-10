Afyonkarahisar’da belediye otobüslerine maskesiz binilemeyecek

Afyonkarahisar’da belediyenin toplu taşıma otobüslerinde maskesiz yolcu alınmasına yasak getirildi.
Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu Korona virüs (Covid19) önlemlerini arttırıyor. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği belediye toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınması yasaklandı.
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