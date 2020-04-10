‘Afyonu dımıl dımıl yuduk’ paylaşımı büyük beğeni aldı Caddeleri köpükleyip yıkadılar

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Korona virüsle (COVİD19) mücadele kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. ‘Afyonu dımıl dımıl yuduk’ sloganıyla belediye sosyal medya hesaplarından yayınlanan video büyük beğeni topladı.

Korona virüs salgını ile mücadelede çalışmalarını sürdüren belediye, özellikle cadde ve sokaklarda dezenfekte ve hijyene ayrı bir önem veriyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 27 personel 2. Dumlupınar caddesinde yolları ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı. Cadde üzerinde bulunan iş yeri sahipleri ve vatandaşlar belediyeye yaptıkları dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Hem bir bahar temizliği, hem dezenfekte”

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Yol ve kaldırımların köpüklü suyla yıkanmasının yanı sıra dezenfekte çalışmalarının da aralıksız bir şekilde süreceğine dikkat çeken Başkan Zeybek, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediye olarak gece gündüz çalışmanın sürdüğünü belirtti. Başkan Zeybek, “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz ile beraber Afyonkarahisar’ımızın cadde ve sokaklarını temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Hem bir bahar temizliği hem de korona virüsle alakalı dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar’ımız da korona virüsle salgını ile ilgili korkulan olmadı. Bundan sonrada olmaması için gayret sarf ediyoruz. Biz temizliğin birinci şart olduğuna inanıyoruz. Bununu içinde belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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