Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu Minik Mustafa Efe, 'Efe' kıyafetine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu Minik Mustafa Efe, 'Efe' kıyafetine kavuştu

İHA

Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu Minik Mustafa Efe, 'Efe' kıyafetine kavuştu

Afyonkarahisar’da organ nakli bekleyen 5 yaşındaki Mustafa Kemal Akkaz’ın “Efe olma” hayali gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, minik Mustafa’ya Zeybek elbisesi hediye etti.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Akademisi Efeler Ekibi, Korona virüs (Cavid19) salgını dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlara sürpriz yaparak konser veriyor. ‘Evde Kal Afyonkarahisar’ çağrısına uyan vatandaşlara moral veren Efeler Ekibi, gittiği mahallelerde de yoğun ilgi görüyor.
Selçuklu mahallesinde ikamet eden Halime ve Volkan Akkaz çiftinin 5 yaşındaki oğulları Mustafa Akkaz, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e çağrıda bulunarak, Zeybek Efelerini mahallesine davet etti. Minik Mustafa’nın çağrısını karşılıksız bırakmayan Başkan Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ile birlikte Mustafa’ya sürpriz yaptı. Başkan Zeybek, Zeybek Ekibi ile birlikte Mustafa’nın hayali olan zeybek elbisesini evine giderek teslim etti.
Minik Mustafa efelerle konuştu
Karşısında Zeybek Ekibini ve Başkan Zeybek’i gören Minik Mustafa ve ailesi şaşkınlık yaşadı. Başkan Mehmet Zeybek ve beraberindekilere teşekkür eden minik Mustafa’nın babası Volkan Akkaz ise oğlunun çok mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra minik Mustafa, Başkan Zeybek’in kendisine hediye ettiği elbiseyi giydi. Başkan Zeybek’i ve Zeybek Ekibini alkışlayarak teşekkür eden Minik Mustafa’nın mutluluğu çevrede bulunan vatandaşları da memnun etti. Minik Mustafa, Zeybek Ekibine ‘nasılsınız?, merhaba efeler’ diyerek seslendi. Zeybek’in hediye ettiği elbisede bulunan fesi minik Mustafa’ya taktı.
Minik Mustafa’yı mutlu etmenin sevincini yaşayan Başkan Zeybek, organ nakli bekleyen Mustafa’ya acil şifalar dileyerek tedavi sürecinde ailenin yanında olduğunu söyledi. Başkan Zeybek, “Mustafa’mızın talebi bize ulaştı. Bizde yerine getirmek ve gönlünü almak istedi. Arkadaşlarımızda hem eğlendirdiler hem de memnun ettiler. İnşallah en kısa sürede Mustafa sağlığına kavuşur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde ...
15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
Şuhut'ta ev yangını
YEREL HABERLER Şuhut'ta ev yangını
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek’ten veresiye defteri geleneğini hayata geçirme çağrsı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek’ten veresiye ...
Hizmet-İş’ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske Kendi ürettiği maskeleri işçilere dağıttı
YEREL HABERLER Hizmet-İş’ten sağlık çalışanlarına siperlikli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X