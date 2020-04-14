İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvancılık faaliyetlerine kısıtlama yok Hayvanların otlatılması için başka bir ile nakil gerçekleşebilecek

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla hayvanlarını otlatmak isteyenlerin ve arıcılık faaliyetinde bulunanların başka bir ile nakillerinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği kararı alındı.

Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığı’nda toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında hayvancılık faaliyetinde bulananlara ilişkin bir takım düzenleme getirildi. Alınan karar gereği hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak; kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan "göçerler", ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine karar verirdi. Ayrıca arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği de bildirildi.

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