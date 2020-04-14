Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı

İHA

Korona virüsü nedeniyle Antalya'da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar'a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları'na evinin yakınındaki kapalı garajda babasının desteğiyle hazırlanıyor.

Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı

Korona virüsü nedeniyle Antalya’da bulunduğu kamptan memleketi Afyonkarahisar’a dönen milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2021 yılına ertelen Tokyo Olimpiyatları’na evinin yakınındaki kapalı garajda babasının desteğiyle hazırlanıyor.
Afyonkarahisar'da yaşayan bedensel engelli 20 yaşındaki milli paratekvandocu Meryem Betül Çavdar, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşabilmek için babasıyla birlikte evlerinin yakınındaki kapalı bir garajda azimle çalışmalarını sürdürüyor. Çavdar ailesinin iki kızından biri olan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Meryem, sağ kolunun tam gelişmemesinden kaynaklı bedensel engeliyle dünyaya geldi. Ortaokulda henüz 13 yaşındayken sınıf arkadaşının tavsiyesi ile tekvandoya başlayan Meryem, arkadaşının çalışmaları bırakmasına rağmen spora devam etti.
Antrenmanlarını garajda yapıyor
Birçok başarıya imza atan Meryem, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyor. Paratekvando Milli Sporcusu Meryem, Antalya’da kampta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyordu. Korona virüs sebebiyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi kararıyla memleketine dönen Meryem, kısıtlı imkanlarla antrenmanlarına devam ediyor. Her gün en az 1 saat evinin yakınındaki garajda antrenmanını yapan Meryem’e babası da destek oluyor. Şuan kampta olmadığı için en büyük desteği babasından alan Meryem, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.
Süreç uzadı ama hedeflerimiz aynı
Meryem Betül Çavdar yaptığı açıklamada, Korona virüsün ciddi bir salgın olduğunu ve herkesi etkilediğini söyledi. Korona virüsü ülkeye gelmeden önce Antalya’da kampta olduğunu ancak tedbirler kapsamında Afyonkarahisar’a döndüğünün altını çizen Çavdar şöyle devam etti:
“Antalya’da olimpiyata hazırlık kampındaydık. Federasyondan kampın iptal edilmesine dair bir haber geldi. Sporcu sağlığı daha önemli sağlık her şeyden önce gelir diye kampımız iptal ettiler. Böyle olunca herkes memleketine döndü. Burada şuan ailemle beraberim. Babamla birlikte antrenmanlar yapıyorum. İnsanların az olduğu alanlarda kimseyle çok fazla iletişime geçmeden bu evimizin önündeki garajda her gün 11 buçuk saat antrenmanımıza devam ediyoruz. Çünkü formdan düşmememiz gerekiyor. Bizimde artık bu mesleğimiz haline geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları da ertelendi ama bizim hedeflerimiz daha aynı. Süreç uzamış olabilir ama biz buna pozitif yönleriyle bakıyoruz. Çünkü kendimizi daha çok geliştiriyoruz.”
Kızıma yardım ediyorum
Baba Avni Çavdar ise, elinden geldiği kadar kızına antrenmanlarında yardımcı olduğunu söyledi. Çavdar: “Kızımla beraber boş zamanlarımızda kızımın Afyon’da olduğu dönemlerde ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi onun olmadığı zamanlar bizim için bir formdan düşmemi zamanı oluyor. Onun gelmesi bizim için artı bir değer oluyor. Korona virüsten dolayı oluşan bu boşlukta kızımızı Antalya’dan getirdik. Antalya’da kamptaydı. Kaptan geldikten sonra ne yapalım evde bisikletimiz var bisiklette çalışıyordu kızım. Fakat diğer hareketlerini yapabileceği bir ortam oluşturmak için böyle bir ortam gördük evimizin yakınında bu garaj ortamında kızımızla beraber form tutuyoruz. Bende bu zamanda kızıma yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü Günde 10 bin adet tulum ve ameliyat önlüğü üretiliyor Çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrika maske üretmeye de hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum ...
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvancılık faaliyetlerine kısıtlama yok Hayvanların otlatılması için başka bir ile nakil gerçekleşebilecek
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvancılık ...
Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi
YEREL HABERLER Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar ...
Belediye başkanının evine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Belediye başkanının evine silahlı saldırı
Şuhut'ta bankalar önündeki yoğunluk; sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta bankalar önündeki yoğunluk; sosyal mesafe ...
Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz
YEREL HABERLER Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise ...
Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu Minik Mustafa Efe, 'Efe' kıyafetine kavuştu
YEREL HABERLER Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek ...
Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz korona virüs tedbirlerini yerinde ...
15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X