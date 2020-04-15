Şuhut'ta marketlere korona virüs tedbirleri denetimi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni korona virüs salgını nedeniyle marketlerde maske kullanılmasına ve alan doluluk oranlarınına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Şuhut'ta İlçe Tarım Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve polis ekipleri tarafından ilçe merkezindeki marketlerde korona virüs önlemleri kapsamında maske ve alan doluluk denetimi yapıldı. Marketlerde bulunan müşterilerin maske takma kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler alan doluluk denetimi de yaptı.

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