Şuhut'ta marketlere korona virüs tedbirleri denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şuhut'ta marketlere korona virüs tedbirleri denetimi

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni korona virüs salgını nedeniyle marketlerde maske kullanılmasına ve alan doluluk oranlarınına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Şuhut'ta marketlere korona virüs tedbirleri denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni korona virüs salgını nedeniyle marketlerde maske kullanılmasına ve alan doluluk oranlarınına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Şuhut'ta İlçe Tarım Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve polis ekipleri tarafından ilçe merkezindeki marketlerde korona virüs önlemleri kapsamında maske ve alan doluluk denetimi yapıldı. Marketlerde bulunan müşterilerin maske takma kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler alan doluluk denetimi de yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut’ta Orman Fidanlığı çalışanlarından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER Şuhut’ta Orman Fidanlığı çalışanlarından ‘Biz Bize ...
Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi
YEREL HABERLER Afjet enerji bedellerini 3 ay öteledi
Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor Milli tekvandocuya Korona virüs engel olamadı
YEREL HABERLER Bedensel engelli Meryem, kapalı garajda Tokyo ...
Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü Günde 10 bin adet tulum ve ameliyat önlüğü üretiliyor Çalışanlarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrika maske üretmeye de hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum ...
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvancılık faaliyetlerine kısıtlama yok Hayvanların otlatılması için başka bir ile nakil gerçekleşebilecek
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hayvancılık ...
Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi
YEREL HABERLER Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar ...
Belediye başkanının evine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Belediye başkanının evine silahlı saldırı
Şuhut'ta bankalar önündeki yoğunluk; sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta bankalar önündeki yoğunluk; sosyal mesafe ...
Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz
YEREL HABERLER Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise ...
Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek oldu Minik Mustafa Efe, 'Efe' kıyafetine kavuştu
YEREL HABERLER Organ nakli bekleyen minik Mustafa’nın hayali gerçek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X