Şuhut'ta siyasi ilçe başkanlarının katılımı ile korona virüs toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde siyasi ilçe başkanlarının katılımlarıyla korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı yapıldı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, MHP İlçe Başkanı Abdullah Zeybek, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kahraman, İyi Parti İlçe Başkanı Cengiz Oral ve daire amirleri katıldı.

Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınarak talimat olarak gönderilen bütün uygulamaları en hassas şekilde sürdürdüklerini ifade eden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, bütün birimlerle son derece yüksek bir işbirliği içerisinde ilçede korona virüs tedbirlerini uyguladıklarını söyledi.

Toplantıda korona virüs tedbirleri üzerinde çalışmaların devam edileceği belirtildi.

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