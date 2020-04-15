Kazayı atlattı, ancak ceza yemekten kurtulamadı Alkollü sürücüye bin 228 lira para cezası verildi, ehliyetine 6 ay el konuldu

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan alkollü sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, bin 228 lira para ve 6 ay ehliyetine el konulma cezası aldı.

Kaza, ŞuhutAfyonkarahisar Efe Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde bulunan Abdullah B. yönetimindeki 06 DK 442 plakalı hafif ticari araç, Efe köyü yol ayrımındaki keskin virajı döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Abdullah B.'ye bin 228 lira para cezası verilirken ehliyetine de 6 ay ehliyetine konulduğu öğrenildi.

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