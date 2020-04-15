Şuhut'ta jandarma ekiplerinden araçlara korona virüs denetimi

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından ŞuhutAfyonkarahisar yolu istikametinde Corona virüs tedbirleri kapsamında seyir halinde bulunan araç sürücülerine ateş ölçer, ruhsat ve ehliyet denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri seyir halinde bulunan araçları durdurarak araç sürücülerinin ateşlerini ölçüp ruhsat ve ehliyet kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere para cezası verildi.

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