Afyonkarahisar’da plazma bağışı yapıldı İki hastadan alınan plazma hastalara umut olacak AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş; "Gelişmiş bir Terapötik Aferez Merkezimiz olduğundan bu tedaviyi uygulamak istedik, Sağlık Bakanlığımız da onay verdi" "Bu hastalığı geçirip iyileşen hastalarımızın diğer hastalara umut olmaları için gönüllü bağışçı olmalarını rica ediyoruz”

Afyonkarahisar’da Korana viris (Kovid19) tedavisi gören ve iyileşen 2 gönüllü bağışçıdan immün plazma hücreleri alınarak kan grubu uyuşan Kovid19 hastası bir kişinin tedavisinde uygulanacak.

Tüm dünyada Korona virüsün tedavi yöntemleri aranırken Afyonkarahisar’dan önemli bir haber geldi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)’de Korona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan iki hasta tarafından gönüllü bağışlanan immün plazma hücreleri, korona virüs tedavisi gören diğer hastalara verilerek tedavide kullanılmaya başlanıldı.

“Bir hastanın tedavisinde uygulanacak”

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, düzenlediği basın toplantısında tedavileri tamamlanarak taburcu edilen iki koronalı erkek hastanın gönüllü olarak plazma bağışladıklarını açıkladı. İmmün plazma tedavisinde hastalığı geçirmiş, tedavisi tamamlanmış olan vakaların plazmalarının alınarak mikroorganizmanın öldürülmesini sağlayan bağışıklık sistemine ait hücreler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Okumuş, “Antikor dediğimiz bağışıklık sistemine ait maddelerin hastalığı geçirmiş insanlardan alınıp hastalara verilmesiyle tedavi uygulanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada son günlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde bazı merkezlerde uygulanan bu tedavinin sonuçları umut vericidir. Biz de AFSÜ’nün gelişmiş bir Terapötik Aferez Merkezi olduğundan bu tedaviyi uygulamak istedik. Sağlık Bakanlığı’nın onay vermiş olduğu bu tedavi yöntemiyle bugün iki hastamızın plazması alındı. Afyon’daki bir hastamıza bu tedaviyi uygulayacağız. İnşallah hastalarımıza bir nebze olsun faydamız olur. Bu hastalığı geçirip iyileşen hastalarımızın diğer hastalara umut olmaları için gönüllü bağışçı olmalarını rica ediyoruz” dedi.

2 haftada bir bağışçılardan plazma alınacak

AFSÜ Terapötik Aferez Merkezi sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Eker ise 2 haftada bir vericilere plazma işlemi uygulanacağını söyledi. Eker, “Verici adaylarımızın kanını işleyip topladıktan sonrada plazma kısmını ayırıyoruz ve kalan kısım tekrar vericilerimize iletiliyor. İşlem bu şekilde oluyor. Bugünde iyileşmiş Kovid19 enfeksiyonu geçirmiş iyileşmiş iki tane vericimiz gönüllü oldular, onlara uyguladık. İşlem başarılı geçti, herhangi bir kondisyonumuz olmadı. Herhangi bir çekinecek durumları da yok. Gönüllülerimiz çok rahat bir şekilde başvurabilirler yakınlarındaki sağlık merkezlerine bu şekilde verici adayı olabileceklerse eğer. İnşallah 2 haftada bir bugün gelen vericilerimizle toplamaya devam edeceğiz plazma işlemiyle” diye konuştu.

“Türkiye’de aşıyla ilgili ciddi çalışmalar var”

AFSÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk Türkiye’de ciddi anlamda aşı çalışmalarının olduğunu ve virüsün izole edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Aşı çalışmaları hem ülkemizde hem de dünyada en hızlı şekilde yürütülüyor. Ama etkin bir aşı geliştire bilmek için ir çok basamak var. Önce laboratuvar aşaması daha sonra hayvan modellerinde çalışma ve daha sonra en son insanlar üzerinde etkin ve güvenli olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Buda çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek süreç değil bu pandemideki enfeksiyon etkeni için en hızlı şekilde çevirmeye çalışıyorlar laboratuvarda çalışan meslektaşlarımız. Türkiye’de de bununla ilgili ciddi çalışmalar var, virüs izole edilmiş durumda. Aşının etken maddesi için uğraşılıyor. Fakat bu yakın bir zamanda olabilecek bir şey değil. Bu yüzden öncelikli olarak hastaları yakalayıp tedavi etmemiz ve hastanın bulaş zincirini kırmamız pandeminin durmasındaki en önemli noktalar.”

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