Polislerden 125 bin lira bağış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Dayanışma Kampanya”sına Afyonkarahisar’dan destekler ardı ardına devam ederken polisler toplam 125 bin lira bağışladı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü personeli 125 Bin TL’lik bağışla kampanyaya katıldı. Bağıştan dolayı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz’da sosyal medya hesabından Emniyet Müdürlüğü personeli teşekkür etti.

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