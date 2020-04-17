Afyonkarahisarlı bir vatandaşlar, yetiştirdiği düvesini “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Nuribey kasabasında yaşayan Hasan Bağdır, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak düvesini “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağış yapmak istediğini söyledi. Bin bir emekle yetiştirilen düve için valilik koordinesinde bir alıcı bulundu. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler’in oğlu Samet Mühsürler, 'Çorbada benim de tuzum bulunsun' diyerek düvesini değerinin çok üzerinde bir fiyata satın alarak parayı Bağdır’a teslim etti. Hasan Bağdır, düvesinin satışından elde ettiği parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı.



Vali Tutulmaz teşekkür etti

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Nuribey kasabasına giderek Hasan Bağdır’a Vali Mustafa Tutulmaz'ın, "Gönlü zengin Hasan Bağdır’a teşekkür ediyor, bu anlamlı bağışının herkese örnek olmasını diliyoruz. Bizler en zor durumda bir araya gelmeyi, yüreklerimizi ortaya koyarak adeta bir milli seferberlik ruhu ile elimizden gelen her yardımı bu devlet, bu millet için hiç çekinmeden yapabilen bir milletiz. Zorluklar birlik olunca daha kolay atlatılıyor" mesajını ilettiler.

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