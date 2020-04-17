Emirdağ Belediyesinden su faturalarında indirim ve erteleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, meclis kararı ile su faturalarında indirim ve erteleme yapıldığını duyurdu. Başkan Koyuncu, ayrıca su faturalarında gecikme faizinin de uygulanmayacağını müjdeledi.

Emirdağ Belediyesi dünya genelinde ve ülkemizde etkili olan Covit19 için ilçe de gerekli bütün önlemleri alarak vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Emirdağ Belediyesi bu amaçla yapılan tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeleri de hayata geçiriyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, meclis kararı ile vatandaşların maddi olarak zor durumda kalmamaları için su faturalarında indirim ve erteleme kararı aldıklarını söyledi. Emirdağ Belediyesinden yapılan açıklamada “Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile İlçemizde bazı acil koruyucu tedbirlerin alınması, vatandaşlarımızın Belediyemize olan borçlarının tahsilâtlarında esneklik sağlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu sebeple 14 Nisan 2020 tarihli 2020/44 sayılı Meclis Kararı ile 2020 yılı için belirlenen İçme suyu tarifelerinde tek fiyat uygulamasına geçilmiştir. Mesken ve ticari kullanımlar için vergiler hariç metreküpü 1,00 TL olmuştur. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 2020 aylarında tahakkukları alınamadığından ödeme yapmaları gereken su abonelerinin son ödeme tarihi olarak 31 Temmuz 2020 uygulanacak gecikme faizi uygulanmayacaktır” denildi.

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