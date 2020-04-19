70 bin liralık veresiye defterini yakarak “Biz bize yeteriz” dedi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi, 6 yılda 70 bin lira biriken veresiye defterini “Biz bize yeteriz” diyerek yaktı.

Türkiye korona virüsü (Covid19) yenmek için birlik ve beraberliğini sürdürürken, salgın nedeniyle zor durumda kalanlara Türkiye'nin birçok ilinden destek geliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lokantası bulunan esnaf Sami Erol da

veresiye defterinde bulunan yaklaşık 70 bin liralık borcu silip, defteri yakarak “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek verdi.

İlçedeki esnafı da kampanyaya davet eden Erol, “Çevremizdeki esnaf arkadaşlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun bir şekilde bizden bu güne kadar veresiye olarak hizmet gördüler. Yeri geldi 10 lira yazdık, yeri geldi 300 lira veresiye yazdık. Ben bugün şu an itibarıyla defterdeki alacağım bütün parayı sildim. Helali hoş olsun, defteri de yakıyorum. Biz bize yeteriz diyelim, şu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olalım. İlçede durumu iyi olan birçok vatandaşımız var. Onları da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Kimsenin benim iş yerime gelip 'Burada kimin ne kadar borcu var ben ödeyeyim' demesine de gerek yok. Allah’ın izni ile ben gücümün yettiği kadar hepsini kendim sildim. 6 yıldır yaklaşık 6570 bin lira gibi bir rakam var veresiye defterinde. Hepsini sildim ve defterleri yakıyorum. Bugünden sonra da karnı aç olan herkesi iş yerime beklerim, paralı parasız hiç sıkıntı yok” diye konuştu.

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