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Biçerdöverler hasada hazırlanıyor Tarımın görünmez kahramanları biçerdöverler, hasatta zaman ve ürün kaybını önlüyor Nisan ayın sonunda başlayacak hasat için biçerdöverler bakıma alındı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.

Biçerdöverler hasada hazırlanıyor Tarımın görünmez kahramanları biçerdöverler, hasatta zaman ve ürün kaybını önlüyor Nisan ayın sonunda başlayacak hasat için biçerdöverler bakıma alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.
Bakım ve hazırlıkları tamamlanan biçerdöverler Nisan ayının sonuna doğru hasat mevsiminin yaklaştığı yörelere yolculuk edecek. İlçede yaklaşık 110 biçerdöverler olduğu belirten bakım ustası Mustafa Okça, araç bakımlarının Mart ayı itibariyle başladığını belirtti. Hasat sezonuna İzmir’de Nisan ayı sonlarında başladığını belirten Okça, “Nisan’ın 25’inden sonra hasat sezonuna başlıyoruz. Şuanda ekinler sarardı. İzmir, Uşak, Kütahya, Bursa’dan başlıyoruz ve buradaki ekinlere dönüyoruz. Arpa, buğday, ayçiçeği ve son olarak darı hasadı yapıyoruz. Sonra 12’inci ayda tekrar biçerimizi bakıma alıyoruz. A’dan Z’ye bütün parçaları sökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 bin lirası bir bakım masrafı gidiyor. Hasat sezonuna bir biçer için operatör, yağcı ve 2 yardımcı olmak üzere 4 kişi hasada gidiyoruz ve 4,5 5 ay evden ayrı kalıyoruz” dedi.

‘Ekinde dane kaybı ve yangını önlemek adına bakım yapıyoruz”
Bizçerdöverleri hasat sezonuna hazırlayan tamircisi Salih Sarı ise , Nisan ayında biçerleri gönderdiklerini belirtti. Ağustos ayına kadar hasatların deva ettiğini belirten Sarı, “Arpa, buğday biçimi bittikten sonra darı hasadı başlıyor. Kasım ayına kadar biçimler devam ediyor. Biçimlerin bitiminde biçerdöverleri tekrar ağır bakıma alıyoruz. Mayıs ayına kadar tekrar bakımda kalıyor. Yürüyen fabrikaların bakımlarını yapmadığımız zaman randımanlı çalışmıyor. Dane kaybı yaşanmaması ve ekinlerde yangın çıkarmaması adına biçerlerin bakımını her dönem düzenli olarak yapıyoruz. Hem çiftçiyi, hem de biçerciyi mağdur etmemek adına bakımların yapılması önemli. Biz de kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geldiği kadar bakımlarını yapıyoruz” dedi.

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