Alkışlar eşliğinde taburcu oldu Bugüne kadar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 20 hasta sağlığına kavuştu

'Ablam ve ben'

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Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde ‘Covid19’ tedavisi gören bir vatandaş alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Afyonkarahisar’da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle getirilen hastaya ‘Covid19’ teşhisi konuldu. Devlet Hastanesi’nde ‘Covid19’ tedavisi gören E.E, virüsü yenerek taburcu oldu. E.E.’yi hastane Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve sağlıkçıların alkışlarıyla evine uğurlandı. B Bloktan 112 ambulansı ile evine gönderilen genç 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugüne kadar Covid19 tedavisi gören 20 hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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