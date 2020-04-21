Şuhut'a motosiklet hırsızları dadandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayları arttı.

Şuhut ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi ve Şelale Caddesinde son alarak iki motosikletin hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. Motosiklet sahipleri Tuncay Tosun ve Murat Kabakçıoğlu, iki gün önce evlerin önüne koydukları motosikletlerinin sabah kalktıklarında bir daha yerinde bulamadı. Motosikletlerinin çalındığını fark eden Tuncay ve Kabakçıoğlu durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan Tosun ve Kabakçıoğlu sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

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