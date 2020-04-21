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Yellibel Yaylası’ndaki yılkı atlarının hayran bırakan görüntüleri 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülenen onlarca yılkı atları merak uyandırıyor

İHA

Yellibel Yaylası’ndaki yılkı atlarının hayran bırakan görüntüleri 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülenen onlarca yılkı atları merak uyandırıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Yellibel Yaylası’nda yaşayan onlanca yılkı atı, görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen drone kamerayı fark eden yılkı atları, toplu halde koşturmaya başlayınca ortaya kendini hayran bırakan görüntüler çıktı.
Emirdağ ilçesine ismini veren 2300 rakımlı Emir Dağları’nda yaşayan onlarca atı fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atları Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Toplu hallerde gezen yılkı atları kendilerini görüntüleyen kamerayı fark edince bir anda koşturmaya başladı. Hep birlikte yaylalarda koşturan atların görüntüsü izleyenleri büyüledi. Çekimler Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atların toplu halde gezmesi merak uyandırıyor
Emirdağ’da yaşayan Recep Morca, yılkı atlarının kişilere adrenalin duygusu yaşattığını söyleyerek, şöyle konuştu:
“Emirdağ yaylalarında hayvancılık, yaylacılık yapılır. İlkbaharda çıkılır, son baharda hayvancılık yapanlar şehirlere tekrar iner. Buraya Dereköy, Balcam ve Çatalca olmak 3 farklı yoldan Emir Dağları’na ulaşabiliriz. Emir Dağları’nda yazları serin, kışları ise soğuk ve karlı geçer. 2 bin 300 rakımlı bu yayla doğa tutkunlarının, fotoğraf tutkunları tarafından ziyaret edilir. Burada en dikkat çeken yılkı atlarımızdır. Yılkı atları için kış dönemlerinde belediye ve orman işletme görevlileri buraya sık sık yem bırakıyorlar. Doğada bu kadar fazla atın toplu halde olması merak uyandırıyor. Daha yakından görmeyi, fotoğraflamayı ya da videosunu çekmeyi istiyorsun. Onlar kaçtıkça sen yaklaşmak istiyorsun. Adrenalin hissi uyandırıyor. Bu durum Emir Dağları’na gelecekler için ekstra bir heyecan oluşturuyor.”

“Türkiye’yi Emirdağ yaylalarına bekliyoruz”
Hayrun Nisa Yörük ise, Emirdağ yaylalarının insana huzur verdiğini ifade ederek, “Bu yaylara çok sık geliyoruz. Yılkı atları genellikle buraya gelip su içiyor. Tüm Türkiye’yi buraya davet ediyoruz. Şu an insanlar yaylalara da gelmeye başladı. Buraya gelen güzel bir doğa, güzel çiçekleri ile karşılaşıyor. Nisan ayından sonra kekiklerde burada bulanabilecek. Burada insanlar huzur buluyor. İnsan buraya ne aramak için geliyorsa onu buluyordur” diye konuştu.

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