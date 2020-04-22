Afyonkarahisar’da sağlık çalışanlarına ücretsiz kuru kahve ikramı

Afyonkarahisar’da uzun yıllardır kuru kahve üretimi yapan bir firma ‘Covid19’ salgını ile mücadele veren sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulundu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da ‘Covid19' salgınıyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına Afyonkarahisar’da bir kuru kahve firması hazırladığı kahveleri ikram etti. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının uyanık ve zinde kalmak için yoğun şekilde kahve tükettiğini öğrenen Firma Sorumlusu Halil Kocaşaban, buna duyarsız kalmayarak, sağlık çalışanları için kahve hazırlatıp ücretsiz olarak hastaneye gönderdi. Kahve ikramlarını kabul eden sağlık çalışanları da firmaya teşekkür etti.



Herkes elinden geleni yapmalı

Firma sorumlusu Halil Kocaşaban yaptığı açıklamada, yeni tip Korona virüs ile mücadelenin devam ettiğini ifade etti. Sağlıkçıların bu mücadelede ilk sırada yer aldığının altını çizen Kocaşaban: “Sağlık çalışanlarımız için Afyonkarahisar’da bir şeyler yapmak istedik. Bizim buradaki amacımız sağlık çalışanlarına bir nebze olsun moral ve motivasyon desteği sağlamak. Bu kapsamda hazırladığımız kuru kahveleri hastaneye gönderdik. Süreç boyunca da belirli aralıklarla ikramlarımıza devam edeceğiz. Her esnaf her vatandaş bu zor günlerde elinden geleni yaparsa ben bugünlerin daha kolay atlatılacağını düşünüyorum” dedi.

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