2019 yılının Ekim ayında UNESCO tarafından Gastronomi alanında dahil edilen Afyonkarahisar’ın “Gastronomi Pulları” hazırlandı.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonunda "Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Pulları” çalışması hazırlandı. Bu çalışmada yer alan pullarda Afyonkarahisar’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli ekmek, haşhaş, sucuk, bükme, lokum başta olmak üzere şehrin tarihi, kültürel dokusuna ait görseller yer aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, hatıra pullarının takdiminde “Afyonkarahisar artık markalar şehridir. Bu markaların bir parçası da şehrin zengin mutfağıdır. Sayısız lezzetin yer aldığı Afyonkarahisar Mutfağını tescilletmek amacıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi olarak çıktığımız yolda UNESCO Şehirler Ağı’ na başvurduk. Başvurumuz neticesinde Gastronomi alanında ağa dahil olarak, bu alandaki zenginliğimizi dünya genelinde tescillettik. Bu tescilimizi de kayıt altına almak amacıyla ilimizin tarihinin, kültürünün, turizminin ve ağırlıklı olarak gastronomik değerlerinin yer aldığı pul çalışmasını hazırladık. Afyonkarahisar için önemli dönüm noktalarından biri olan UNESCO Şehirler Ağı’na katılmamızın ve bu alanda hazırladığımız pul çalışmasının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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