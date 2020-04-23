Fedakar öğretmenden öğrencilerine 23 Nisan sürprizi İlkokul birinci sınıf öğrencileri, 23 Nisan şiirlerini evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fedakar öğretmenden öğrencilerine 23 Nisan sürprizi İlkokul birinci sınıf öğrencileri, 23 Nisan şiirlerini evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan okudu

İHA

Fedakar öğretmenden öğrencilerine 23 Nisan sürprizi İlkokul birinci sınıf öğrencileri, 23 Nisan şiirlerini evlerine kadar gelen öğretmenlerine balkondan okudu

Afyonkarahisar’da ilkokul 1. sınıf öğretmeni, Covid19 nedeniyle bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamayan öğrencilerine sürpriz yaptı. Fedakar öğretmen, öğrencilerin ezberledikleri şiirleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskesini ve eldivenini de takıp balkonlarının altından dinledi.
Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu 1. iınıf öğretmeni Akile Tikit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Covid19 önlemleri kapsamında okullarda kutlanamaması nedeniyle büyük bir fedakarlık örneği göstererek, teker teker öğrencilerin evlerini ziyaret etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere bıraktığı şiir ve etkinlikleri öğrenci velilerine veren fedakar öğretmen, daha sonra öğrencilerine sürpriz yaparak balkonlarının altında ezberlenen 23 Nisan şiirlerini dinleyerek öğrencilerin yaptığı resim ve etkinlikleri de değerlendirdi.
1. Sınıf öğrencileri ise Türk bayrakların ile süsledikleri balkona çıktıklarında öğretmenlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Şiirlerini okuyan öğrenciler, yaptıkları resimleri de uçak yapıp balkondan aşağı kendilerine sürpriz yapan öğretmenlerine attılar.
Velililerle işbirliği yaparak öğrencilere 23 Nisan sürpriz yaptıklarını aktaran TOKİ Mevlana İlkokulu 1. Sınıf Öğretmeni Akile Tikit, yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek duygularını ifade etti. Tikit, “Biz bu hafta sonunda vermiştim ödevleri, velilerle işbirliği yaptık. Öğrencilerin haberi yoktu benim geleceğimden. Şiir ezberlediler, afişler hazırladılar, resimler yaptılar, balkonlarını süslediler. Bende onlara sürpriz yapıp balkonlarının altına geçtim ve onların şiirlerini dinledim. Bana yaptıkları resimleri uçak yapıp attılar balkondan aşağıya. Ben onlar için etkinlikler hazırladım, boyama sayfaları, şiirler, kodlama çalışmaları hazırlayıp sepetlerinin içine koydum ve onlarda ulaşmış oldular. Bu gün özellikle çok duygulandık biz. Gözyaşlarımızı tutamadık, hem sevinçten hem üzüntüden. Çok memnun oldular, bende onlarla beraber bu yolda olduğum için mutluyum onlarda benimle oldukları için mutlu. Süreci bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut’ta sağanak yağış etkili oldu Hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü
YEREL HABERLER Şuhut’ta sağanak yağış etkili oldu Hava sıcaklığı 7 ...
Afyonkarahisar’da salgınla mücadelede koruyucu ekipman desteği
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da salgınla mücadelede koruyucu ...
Afyonkarahisar’ın gastronomi pulları hazırlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın gastronomi pulları hazırlandı
Afyonkarahisar’da sağlık çalışanlarına ücretsiz kuru kahve ikramı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sağlık çalışanlarına ücretsiz kuru ...
Afyonkarahisar’da 200 bin maske dağıtıldı Faaliyetlerine devam eden iş yerlerine de yaklaşık 130 bin adet maskenin teslim edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 200 bin maske ...
Afyonkarahisar’da karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Mehmet Buldan;"Şuana kadar 511 vatandaşımızda herhangi bir sorun yaşanmadı” Irak'tan tahliye edilen vatandaşlar çok mutlu ve gururlu Ömer Beydilli: “14 gün tatil gibiydi, evimizde böyle rahat edemezdik” Çetin Gülçiçeği: "Hiçbir eksiğimiz olmadı, devletimizden, milletimizden memnunuz" Turgay Doğan: "Bütün istek ve arzularımız karşılandı"
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da karantina altındaki 511 vatandaş ...
Şuhut'ta trafik kazası, 1 ölü
YEREL HABERLER Şuhut'ta trafik kazası, 1 ölü
Afyonkarahisar’da 4 bilim insanı, yoğun bakımda virüsü süzen bir cihaz geliştirdi Geliştirilen "UV-C" sterilizatör filtre ile sağlık çalışanlarına güvenilir bir ortam sağlanacak AKÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sadık Kağa; “Bu cihazır dünyada bir örneği yok”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 4 bilim insanı, yoğun bakımda ...
Yellibel Yaylası’ndaki yılkı atlarının hayran bırakan görüntüleri 2 bin 300 rakımlı yaylada havadan görüntülenen onlarca yılkı atları merak uyandırıyor
YEREL HABERLER Yellibel Yaylası’ndaki yılkı atlarının hayran bırakan ...
Şuhut'a motosiklet hırsızları dadandı
YEREL HABERLER Şuhut'a motosiklet hırsızları dadandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X