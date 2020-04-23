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Abdullah öğretmen öğrencilerini unutmadı Evlerinde ziyaret ettiği öğrencilerine Türk bayrağı verdi, üzerine not yazılmış pasta ikram etti

İHA

Covid 19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilere, sınıf öğretmenleri Abdullah Güngör'den 23 Nisan süprizi yapıldı.

Abdullah öğretmen öğrencilerini unutmadı Evlerinde ziyaret ettiği öğrencilerine Türk bayrağı verdi, üzerine not yazılmış pasta ikram etti

Covid 19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilere, sınıf öğretmenleri Abdullah Güngör'den 23 Nisan süprizi yapıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Atatürk ilkokulu 4/A sınıf öğretmeni Abdullah Güngör, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı dolayısıyla evden çıkamayan öğrencileri için Türk bayrağı ve üzerine not yazılmış pasta hazırladı. Güngör, bayrakları ve pastaları alıp öğrencilerinin evlerine kadar giderek onlara güzel bir sürpriz yaptı. Öğretmenlerini karşılarında gören minik öğrenciler öğretmenlerine büyük sevgi gösterisinde bulundular.
Güngör, yaptığı açıklamada "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı evde tutarak geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Dünyada hiç bir çocuğa nasip olmayan bu bayramı Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza armağan etmiş. Biz de çocuklarımızın gönlüne dokunabilmek için geleceğimizin mimarı çocuklarımızı onore edebilmek için böyle bir şey düşündük. Kendilerini özlemiştik ve telefonda görüştüğümüzde onlar da özlediklerini söylüyorlardı ve bu şekilde özlem gidermiş olduk. İnşallah tüm Türkiye olarak bunu atlatacağız" dedi.
Öğrenciler de öğretmenleri Abdullah Güngör'ün bu jestlerini çok beğendiklerini ve bir an önce okullarına dönmek istediklerini söylediler.

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