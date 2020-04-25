Şuhut'ta patpat kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Çobankaya köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ŞuhutÇobankaya istikametine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Şimşek yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Hüseyin Şimşek'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Şimşek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.