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Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar Korona virüsü unutturmak için parasız da olsa geleneği sürdürüyorlar

İHA

Ramazan davulcularının bahşiş toplamasına Covid19 tedbirleri kapsamında müsaade edilmemesine rağmen Afyonkarahisar'da 3 genç, sosyal mesafeyi korumak için arabalarının bagajına binerek sahurda mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar Korona virüsü unutturmak için parasız da olsa geleneği sürdürüyorlar

Ramazan davulcularının bahşiş toplamasına Covid19 tedbirleri kapsamında müsaade edilmemesine rağmen Afyonkarahisar’da 3 genç, sosyal mesafeyi korumak için arabalarının bagajına binerek sahurda mahalle mahalle gezip asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyor.
Ramazanı Şerif’in olmazsa olmazlarından biri de sahurda davulcuların mahallelerde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırması. Bu yıl Covid19 tedbirleri kapsamında toplu iftar yemekleri ve teravih namazında olduğu gibi Ramazan davulcularının bahşiş toplamasında da kısıtlamaya gidildi. İl Pandemi Kurulu kararı ile Afyonkarahisar’da bu yıl bahşiş toplanamayacak. Ancak kentte 3 gönüllü genç daha önceki yıllarda motosiklet ile sürdürdükleri sahurdan davul çalma geleneğini bu yıl sosyal mesafe kuralları gereği otomobilleriyle sürdürdüler. Gençlerden biri otomobilin bagajına binerek davul çalarken biri de aracı kullandı.
Bagajda davul çalan gencin bu yöntemi vatandaşları hem güldürdü hem de bahşiş toplanmamasına rağmen gösterilen çaba zor bir süreçten geçilen bu günlerde moral ve motivasyon verdi.
Mustafa Biçer, isimli gönüllü Ramazan Davulcusu genç, bu geleneği sürdürmek için bu yöntemi uyguladıklarını ve para talep etmeden Ramazan sonuna kadar davul çalmaya, vatandaşları sahura kaldırmaya devam edeceklerini söyledi. Biçer, “Ramazanda davul çalma geleneğimiz baya bir eskiden geliyor. Biz Korona’da olsa geleneklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Hiç olmazsa korona virüsten dolayı millet dışarı çıkamadığı için hiç olmazsa moral ve motivasyon için, destek amaçlı da olsa ücret talep etmeden bile davul çalmaya karar verdik ağabeylerimizle. Başka yapacak çaremiz yok. Biz de en iyisi arabanın bagajına oturalım dedik, yayan yürüsek zaten bitmezdi. Böyle bir geleneğimizi devam ettirmek istedik. Ramazan’ın son gününe kadar devam edeceğiz. Korona virüsü unutturmak için halkımızın yayındayız” diye konuştu.

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