Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan açıklama "Yasemin Özkezer ve ailesi için gerekli adımlar atılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan açıklama "Yasemin Özkezer ve ailesi için gerekli adımlar atılıyor"

İHA

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman ile ilgili bir açıklama yaptı.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan açıklama "Yasemin Özkezer ve ailesi için gerekli adımlar atılıyor"

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman ile ilgili bir açıklama yaptı.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs sürecinde hem sağlık hem de insanlık açısından sınıfta kalan Avrupa ülkeleri çoğu hastayı tedavi etmeyip evlerine gönderiyor. İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman, Türk yetkililere seslendi. Yaman, iki çocuğu ile kardeşinin de hasta olduğunu, tedavi olmak için Türkiye’ye gelmek istediklerini söylemişti.
Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi;
"Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya birebir ilgileniyor. Keza biz de ailemizle sürekli temas halindeyiz. Perşembe günü Başkonsolosluğumuza gelen bilgi neticesinde sahibi Türk olan İsvicre'deki bir hastaneye tekrar götürüldüler. Cumartesi günü de burada testler yeniden yapıldı ve devletimiz gerekli görürse elbette gereğini yapar. Sizler ve hastalarımız müsterih olsunlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emirdağ Belediyesi'nden Online Sosyal Yardım başvuruları Başkan Koyuncu, "Emirdağ için omuz omuza" dedi, Online Sosyal Yardım başvurularını almaya başladı
YEREL HABERLER Emirdağ Belediyesi'nden Online Sosyal Yardım ...
Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin: “Şunu bilsinler ki kutsal kitabımızın doğruları, doğrularımızdır”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin: “Şunu ...
Mahalle baştan ayağa yenileniyor
YEREL HABERLER Mahalle baştan ayağa yenileniyor
Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi artırdı Çiçekçiler satışlardan memnun Çiçek, fidan ve peyzaj işiyle uğraşan Selahattin Bayramoğlu “İnsanlar çiçekçilere adeta hücum etti”
YEREL HABERLER Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi ...
Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul çalıyorlar Korona virüsü unutturmak için parasız da olsa geleneği sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Geleneği sürdürmek için otomobilin bagajında davul ...
Sandıklı’da Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı 'vişneli ekmek kadayıfı'
YEREL HABERLER Sandıklı’da Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı 'vişneli ...
Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sandıklı’da otizmli çocuk merdivenlerden düşerek ...
Sandıklı çiçeklerle donatıldı
YEREL HABERLER Sandıklı çiçeklerle donatıldı
Motorize Ramazan davulculardan, Korona virüs tedbirleriyle ilgili maniler
YEREL HABERLER Motorize Ramazan davulculardan, Korona virüs ...
Şuhut'ta patpat kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Şuhut'ta patpat kazası: 1 ölü
Şuhut'ta patpat kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Şuhut'ta patpat kazası: 1 ağır yaralı
Yeniden inşa edilen tarihi camide 87 yıl sonra ilk mukabele okundu
YEREL HABERLER Yeniden inşa edilen tarihi camide 87 yıl sonra ilk ...
İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti Suudi Arabistan ve Fransa’dan gelen 361 Türk vatandaşı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda gözetim altında
YEREL HABERLER İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan ...
Şuhut’ta askıda ekmek kampanyası ile 'Biz bize yeteriz' dediler
YEREL HABERLER Şuhut’ta askıda ekmek kampanyası ile 'Biz bize ...
Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral
YEREL HABERLER Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral
Sandıklı’da meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sandıklı’da meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X