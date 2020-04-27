Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan açıklama "Yasemin Özkezer ve ailesi için gerekli adımlar atılıyor"

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs sürecinde hem sağlık hem de insanlık açısından sınıfta kalan Avrupa ülkeleri çoğu hastayı tedavi etmeyip evlerine gönderiyor. İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman, Türk yetkililere seslendi. Yaman, iki çocuğu ile kardeşinin de hasta olduğunu, tedavi olmak için Türkiye’ye gelmek istediklerini söylemişti.

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi;

"Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya birebir ilgileniyor. Keza biz de ailemizle sürekli temas halindeyiz. Perşembe günü Başkonsolosluğumuza gelen bilgi neticesinde sahibi Türk olan İsvicre'deki bir hastaneye tekrar götürüldüler. Cumartesi günü de burada testler yeniden yapıldı ve devletimiz gerekli görürse elbette gereğini yapar. Sizler ve hastalarımız müsterih olsunlar."

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