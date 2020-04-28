Afyonkarahisar’da ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı

30 Büyükşehir ve Zonguldak’ın ardından Afyonkarahisar’daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.
Afonkarnahisar’daki her bir eczanede bu gün itibariyle 500 adet maske ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Her eczaneye 3 haftalık maske verilirken, vatandaşlar TC kimlik numaraları ile birlikte eczanelere başvurarak kişi başı 5 adet maske alabiliyor. Türkeli’nin geçtiğimiz hafta duyurduğu gibi bu gün başlanılan maske dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-