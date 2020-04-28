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65 yaşındaki hastanın Koronavirüsten kurtuluş sevinci “Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk “Erken tanı ve tedavi sonuç veriyor”

İHA

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)'deki 7 günlük Koronavirüse (Covid19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen 65 yaşındaki erkek hasta, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun" dedi.

65 yaşındaki hastanın Koronavirüsten kurtuluş sevinci “Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk “Erken tanı ve tedavi sonuç veriyor”

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)’deki 7 günlük Koronavirüse (Covid19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen 65 yaşındaki erkek hasta, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek “Yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun” dedi.
Solunum sıkıntısı, öksürük ve nefes darlığı şikâyeti ile AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen ve Koronavirüs teşhis edilen hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Petek Şarlak Konya tarafından yoğun bakıma yatırıldı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk ve Dr. Oğuzhan Dilek ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Erhan Bozkurt ve Dr. Semiha Orhan tarafından takip edilen hastanın, 7 günlük tedavisinin ardından solunum sıkıntısı ortadan kalktı ve testi negatifleşti. Hasta, bundan sonraki süreçte başka rahatsızlıkları için kullandığı ilaçlara devam etmenin yanı sıra beslenme, uyku düzeni, hijen ve kendi evinde izolasyon kurallarına da uymaya devam edecek.

“Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun”
Taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaşındaki hasta, “Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. AFSÜ’de çok iyi bir tedavi gördüm. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Erken tanı ve tedavi sonuç veriyor”
Prof. Dr. Neşe Demirtürk, Covid19 hastalığının, vakaların sadece yüzde 1520’sinde ağır akciğer hastalığı tablosunda seyrettiğini söyledi. Hastalardaki en önemli şikâyetlerin ateş yüksekliği, öksürük ve nefes darlığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Demirtürk, özellikle yaşlı ve hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerin hastalığı çok daha ağır geçirdiğini ve ölüm riski ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bu bireylerde hastalığın erken fark edilip tedavinin erken başlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirtürk, şöyle konuştu:
“Her ne kadar mevcut ilaçların yüzde 100 etkin olduğu kanıtlanmamış olsa da özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir ilaçlarını birlikte ve erken dönemde kullandığımız hastalarda oldukça iyi klinik yanıtlar alınıyor. Bu tedaviler ülkemizde Covid19 Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde yer alan ve Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar arasındadır. Erken tedavi ile hastaların yoğun bakım ihtiyaçları azalabiliyor. Ancak bu hastaların iyileşip taburcu olduktan sonra bir süre daha virüsü yayabilecekleri ve bu yüzden taburcu olduktan sonraki 14 gün boyunca sıkı izolasyon koşullarına uymaları, salgının kontrolünde son derece önemlidir.”

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