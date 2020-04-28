İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iftardan köyüne dönen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar Antalya karayolunun 55. kilometresinde Sandıklı Susuz köyü Taşlıbayır mevkii yakınlarında meydana geldi. Süleyman Aydın, ilçede yaptığı alışveriş sonrası iftar için Karadirek köyündeki evine dönerken kullandığı 03 LG 873 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüsü Aydın, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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