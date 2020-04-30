Irak’tan getirilen 138 kişi Afyonkarahisar’da karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Irak’tan getirilen 138 kişi Afyonkarahisar’da karantinaya alındı

İHA

Irak'ta bulunan 138 Türk vatandaşı Covid19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'a getirilerek KYK'ya ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'da karantinaya alındı.

Irak’tan getirilen 138 kişi Afyonkarahisar’da karantinaya alındı

Irak’ta bulunan 138 Türk vatandaşı Covid19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar’a getirilerek KYK'ya ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'da karantinaya alındı.

Covid19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme çalışmaları devam ederken bu kapsamda Irak’ta bulunan 179 Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün Eskişehir Havalimanı'na inen uçakta çoğunluğu işçilerden oluşan kafile, bir konvoyla Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi. Otobüslerden AFAD ekipleri tarafından valizleriyle birlikte indirilen Türk vatandaşları, burada ön kayıt ve kimlik kontrollerinin ardından 138 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin sonunda yapılan memleketlerine gönderilecek.

İşçiler ise yurda döndükleri için çok mutlu olduklarını belirterek bu uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti. Yurda dönen bir vatandaş ise, "Çok şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimizden de milletimizden de" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı
Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi
'Gönüllü Hanımlar' maske üretimi için makine başında Dernek üyesi 44 kadın vardiyalı şekilde maske üretimi yaparak vatandaşlara destek oluyor
YEREL HABERLER 'Gönüllü Hanımlar' maske üretimi için makine ...
Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği
Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi
Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
YEREL HABERLER Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
YEREL HABERLER Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
Ramazan'da beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan'da beslenmeye dikkat
Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin ...
İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı
YEREL HABERLER İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır ...
Şuhut'ta minik öğrencilerden Ramazan davulcusu etkinliği
YEREL HABERLER Şuhut'ta minik öğrencilerden Ramazan davulcusu ...
65 yaşındaki hastanın Koronavirüsten kurtuluş sevinci “Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun” Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Demirtürk “Erken tanı ve tedavi sonuç veriyor”
YEREL HABERLER 65 yaşındaki hastanın Koronavirüsten kurtuluş ...
Bisikletini motosiklete çevirdi, toplu taşıma araçlarına binmekten kurtuldu Kodvid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak isteyen genç, artık toplu taşıma araçlarına binmiyor
YEREL HABERLER Bisikletini motosiklete çevirdi, toplu taşıma ...
Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı
YEREL HABERLER Öğretmenlerden öğrencilerine gıda yardımı
Afyonkarahisar’da ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ücretsiz maskeler dağıtılmaya ...
AKÜSEM’de bayrak değişimi
YEREL HABERLER AKÜSEM’de bayrak değişimi
İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları kapılarına kadar iletildi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları kapılarına kadar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X