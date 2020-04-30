İlçe hastanesinin korona virüse karşı büyük başarısı Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla hastaneden uğurlandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid19) karşı verdiği mücadele sonrasında 5 hastasını daha alkışlarla taburcu etti.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde pandemi hastanesi olan Emirdağ Devlet Hastanesi, korona virüse (Covid19) karşı örnek bir çalışma yürütüyor. İlçe hastanesi olmasına karşın virüse karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken hastane, korona virüs tedavisi gören 5 hastasını daha tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla alkışlarla taburcu etti. Evlerinde de 14 gün karantinada tutulacak olan 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Hastalar ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, virüsü yenen bir hasta “Hepinizden Allah razı olsun, hakkınızı helal edin” diyerek hastaneden ayrıldı.

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