Afyonkarahisar’da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor Kızılay, bin aileye yardım kolisi ulaştırdı Kızılay bayramda 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afyonkarahisar’da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor Kızılay, bin aileye yardım kolisi ulaştırdı Kızılay bayramda 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacak

İHA

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu'nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.

Afyonkarahisar’da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor Kızılay, bin aileye yardım kolisi ulaştırdı Kızılay bayramda 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacak

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu’nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.
Olucak Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri ‘Covid19’ salgın döneminde binin üzerinde aileye ulaştı. Yağmur çamur demeden ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarına koşan Kızılay gönüllüleri Olucak Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında yüzünü güldürdü.
Yağmur çamur demeden yardımlarımızı sürdürüyoruz
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerini yıl içerisinde aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Okyar şöyle devam etti:
“Son dönemlerde bildiğiniz gibi bu pandemi dolayısıyla bize gelen talepler daha fazla arttı. Biz de her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar sokaklarında yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yağmur çamur demeden Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla şubemize gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Müracaatı olan ailelerimizi bizzat ziyaret ederek gıda kolisi ve konservelerimizi teslim ediyoruz.”
Devletimizin yanındayız
Bir elin verdiğini diğer elin duymaması ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Okyar, her dönem olduğu gibi bu salgın günlerinde de Kızılay’ın devletinin yanında olduğunu bazı vatandaşların bilmesi amacıyla istemeyerek de olsa rakamları paylaştıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde bin ailemize gıda yardımı yaptıklarını kaydeden Okyar: “ 670 paket et, kıyma ve konserve yardımı yaptık. 2 bin 40 ailemize de dul ve yetim olmak şartıyla ihtiyaç sahibi olanlara 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Bunun bin 40 adeti bugünlerde vatandaşlarımızın hesabına geçecek. Bin 40 adedinin de girişlerini yapıyoruz şuanda. Onların da yardımları en kısa zamanda ellerine ulaşacak” dedi.
Okyar, öte yandan, Ramazan Bayramı’nda da 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacaklarını sözlerini ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Hak-İş’ten 1 Mayıs açıklaması
Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Suya izinsiz bırakılmış 13 bin metre misine ağ ele ...
Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri
YEREL HABERLER Mehter takımından evde kalan vatandaşlara moral ...
Hobi bahçelerinin bakımına tek kişilik müsaade
YEREL HABERLER Hobi bahçelerinin bakımına tek kişilik müsaade
TCDD personel konaklama vagonları teslim alındı
YEREL HABERLER TCDD personel konaklama vagonları teslim alındı
Gurbetçi vatandaşlardan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Gurbetçi vatandaşlardan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
İlçe hastanesinin korona virüse karşı büyük başarısı Korona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla hastaneden uğurlandı
YEREL HABERLER İlçe hastanesinin korona virüse karşı büyük ...
Irak’tan getirilen 138 kişi Afyonkarahisar’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Irak’tan getirilen 138 kişi Afyonkarahisar’da ...
Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan traktör kayaya çarptı: 1 yaralı
Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi
YEREL HABERLER Pazaryerinde tedbirleri yerinde inceledi
'Gönüllü Hanımlar' maske üretimi için makine başında Dernek üyesi 44 kadın vardiyalı şekilde maske üretimi yaparak vatandaşlara destek oluyor
YEREL HABERLER 'Gönüllü Hanımlar' maske üretimi için makine ...
Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarına mama desteği
Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da fırınlar tek tek denetlendi
Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
YEREL HABERLER Ramazan ayının en gözde pidesi Afyonkarahisar'da
Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
YEREL HABERLER Emirdağ’da her haneye hijyen paketi
Ramazan'da beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazan'da beslenmeye dikkat
Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 327 seyahat izin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X