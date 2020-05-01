Sandıklı’da yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Yağışa trafikte yakalanan vatandaşlarda su birikintileri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağışlı havaların bir hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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