Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman ile Araştırma Görevlisi Semih Açıkgözoğlu, bin 35 kişi ile online olarak görüşerek ‘Covid19’ salgınının Türk toplumunu sosyoekonomik ve psikolojik açıdan nasıl etkilediği yönünde çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini kapsayan araştırma online olarak bin 35 kişi ile görüşülerek yapıldı. ‘Covid19’ salgınının insan hayatına etkisi anket yolu ile ölçüldü. Yapılan ankete göre halkın yüzde 93’ü virüs ile ilgili bilgiye sahip durumda. Sağlık Bakanlığı’nın da bu süreçte tam not aldığı araştırma sonuçlarında halkın yarısının da psikolojik açından yıprandığı ortaya çıktı. Virüsle mücadelede Almanya, İngiltere, İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri’ne göre Türkiye’nin daha başarılı olduğu kanaati dikkat çekerken, devletin aldığı tedbirlere halkın büyük bir oranla uyduğu da ön plana çıkıyor. Katılımcıların, “Aile bağları güçlendi, tasarruf oranı arttı, internet kullanımı yükseldi” görüşlerine sahip olduğu araştırmaya göre Türk halkı salgın sonrası dünyada birçok şeyin değişeceğini düşünüyor.



İlginç sonuçlar ortaya çıktı

AKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yaman yaptığı açıklamada, salgının 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığını hatırlattı. Korona virüsün sadece dünyada değil Türkiye’de de can almaya devam ettiğini kaydeden Yaman, bu süreçte Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Açıkgözoğlu’yla birlikte korona virüs davranış ölçeğini geliştirdiklerini ifade etti. Yaman şöyle devam etti:

“Nedir bu korona virüs davranış ölçeği? Korona virüs döneminde halkımızın sosyo ekonomik ve psikolojik olarak nasıl davranışlar sergilediğini anlamaya yarayan bir ölçek. 11 Nisan 30 Nisan arasında bin 35 kişiye online olarak ulaştık. Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinde farklı cinsiyet, eğitim ve yaş gruplarıyla bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Çalışmamızda farklı ilginç gerçek sonuçlar ortaya çıktı.”



En fazla harcama gıdaya yapıldı

Korona virüs döneminde Türk halkının en fazla harcama yaptığı kalemlerin başında gıdanın geldiğini ifade eden Yaman konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gıdayı temizlik, temizliği ise kitap ve kırtasiye ürünleri takip ediyor. ‘Virüsten bana bir şey olmaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 7’yken yüzde 93 oranında da halkımız virüsten korkmuş ve virüsün bilincine ulaşmış durumda. Sağlık Bakanlığı’nın bu süreci iyi yönettiği düşünülüyor. Yaptığımız çalışmada Sağlık Bakanlığı’na güven tam olarak çıktı.”



Diğer ülkelere göre daha iyiyiz

Öte yandan Yaman, vatandaşların Türkiye’de sağlık hizmetleri konusunda da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere göre daha iyi durumda olduğunun da anket sonuçları ile birlikte netleştiğini ifade etti.



Kısa sürede yeneceğimize inanıyorum

Araştırma sonuçlarına katıldığını belirten Özkan Avşar da diğer ülkelere göre Türkiye’nin daha iyi durumda olduğunu söyledi. Avşar: “Hasta saylarını, vefat sayılarını sürekli takip ediyoruz. Ülkeler arasında fark ortada. Ben bu konuda kendi ülkemizi gayet iyi yönde gayet ön sırada görüyorum. Gerek sağlık ekipmanları olsun gerek hastalara yaklaşım ve tedavi süreci olsun ben bu konularda kendimizi gayet önde görüyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder. Kısa sürede bunu yeneceğimize inanıyorum” dedi.



İhtiyaçlar arttı

Emekli Hemşire Sultan Yıldız ise, evde kaldıkları süre içerisinde yeme içme ihtiyaçlarının arttığını ifade ederek: “Bizim ülkemiz diğer ülkelere göre daha iyi. Sağlık çalışanı arkadaşlarımıza, doktorlarımıza binlerce teşekkürler. Evde kaldığımız sürece alışveriş ihtiyacı artıyor. Sürekli yeme içme ihtiyacı oluyor. O yüzden ihtiyaçlar biraz daha arttı” diye konuştu.



Evde kalmak tasarruf sağladı

Ev hanımı Dilek Avşar da, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına güvendiklerini ifade ederek: “Evde kalmak tasarruf etmemizi sağladı. Maske kullanımına oldukça dikkat ediyorum ve kısa zamanda bu salgından kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.

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