Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı sucuğundan maske yaptı Afyonlular sucuktan maske de yaptı

Afyonkarahisar’da bir esnaf, Covid19’a karşı maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Osmanlı sucuğundan maske yaptı.

Sucuğuyla ünlü Afyonkarahisar’da korona virüs (Covid19) tedbirleri üst safhaya çıkartılmış durumda. Şehrin tamamında esnaflar maskesiz müşteri kabul etmiyor. Maske kullanmayanlara karşı ise bir esnaf ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin meşhur Osmanlı sucuğundan yapılan maske bir mankene takılarak iş yerinin girişine konuldu. Bu ilginç maskeyi gören vatandaşların bazıları bir espri olarak değerlendirse de bazıları doğru bularak maskelerini taktı.



“Maske kullanımına dikkat çekmek için bunu yaptık”

Esnaf Zafer Murat Çakır Afyon sucuğuna ve maske kullanımına dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, “Afyon'un biliyorsunuz ki sucuğu meşhur. Türkiye’ce bilenen markalar var, Türkiye’ce bilinen bir kalitesi var. Hem buna dikkat çekmek hem de maske kullanımına dikkat çekmek için bunu yaptık. Çünkü görüyoruz maske kullanımına çok dikkat edilmiyor. Covid 19’da farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Bizim Osmanlı sucuğu dediğimiz kalın dilim sucukla bir dilim alarak lastiklerle mankenimizin kulağına taktık. Bunun da ağız bölgesini sucukla kapatmış olduk. Aslında amacımız maske kullanımını arttırmak ve dikkat çekmek. Maske kullanımı çok önemli, Covid19’un yayılmaması için hepimizin dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.

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