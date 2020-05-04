Parklar karantina sonrasına hazırlanıyor

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Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi kapsamında yeşil alan ve parklarda çalışma başlattı.

Karantina tedbirleri kalkınca yeşil alanları vatandaşın hizmetine açacaklarını belirten İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz Esentepe mahallesinde bulunan Kocatepe parkında yenileme ve bakım çalışması başlattık. Çalışmalar kapsamında parkımız içerisinde yer alan kamelyaların bakım, onarımı ve yeşil alanların düzenleme çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda benzer çalışmalar yaparak karantina tedbirleri kalkınca vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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