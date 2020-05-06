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Müftülükten makale yazma yarışması

İHA

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, gençlere yönelik makale yarışması düzenleyerek Korona virüs (Covid19) günlerini daha verimli değerlendirmelerini sağlıyor.

Müftülükten makale yazma yarışması

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, gençlere yönelik makale yarışması düzenleyerek Korona virüs (Covid19) günlerini daha verimli değerlendirmelerini sağlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca bir dizi tedbirin hayata geçirilmesiyle birlikte Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından toplumun her kesimine yönelik çalışmalara gerek yazılı ve görsel basın gerekse sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla ara verilmeden devam edildi. Virüsle mücadele sürecinde üniversite öğrencilerine rehberlik etmeye devam eden İl Müftülüğü, onlara yönelik makale yazma yarışması düzenlediğini duyurdu. “Yunus Emre’nin Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı” konulu makale yazma yarışması Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu işbirliğiyle yürütülecek.
Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, “Afyonkarahisar Valiliğimizin ‘2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı’ projesi kapsamında İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Selamı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” isimli bir proje hazırlanmıştı. Dünyayı tehdit altına alan virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, proje faaliyetlerini güncelleyerek çalışmalarımıza devam ettik. Bu çerçevede din görevlileri arasında “Selamı Yayalım” başlıklı hutbe yazma yarışması düzenleyerek topluma önderlik eden din görevlileri vasıtasıyla insanlar arasında sevgi ve kardeşliğin hâkim olmasını amaçladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgınından gençlerimizin de etkilendiğini düşünerek onlara yönelik rehberlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Okullarından uzakta eğitimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencilerimizin evde kaldıkları bu günleri fırsata çevirmeleri için söz konusu projemizin etkinlikleri kapsamında makale yazma yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla Yunus Emre’nin kuşatıcı sevgi anlayışını daha iyi kavramayı ve sevgiyle iyileşmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Sevginin birleştirici, kaynaştırıcı ve bütünleştirici gücünden yola çıkarak, toplumda sevgiyi yaymak ve bu konuda farkındalığı artırmak için düzenlenen yarışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi veya Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi olan ya da diğer üniversitelerde okumakla birlikte hâlihazırda Afyonkarahisar il sınırları içinde ikamet eden öğrenciler katılabilecek.
Her öğrencinin 30 Nisan22 Mayıs tarihleri arasında bir makale metni ile katılabileceği yarışmanın sonunda, İl Müftülüğü tarafından ödül olarak; birinci olan öğrenciye yarım altın, ikinci olan öğrenciye çeyrek altın, üçüncü olan öğrenciye ise gram altın verileceği bildirildi.

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