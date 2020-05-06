Şuhut’ta "Trafik Haftası İstişare Toplantısı" yapıldı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 28 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezinde "Trafik Haftası İstişare Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal Avşar, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantı, ilçedeki trafik kuralları ile ilgili maddelerin ele alınmasının ardından karara bağlanmasıyla devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya’nın toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından toplantı sona erdi.

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