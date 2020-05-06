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Keşkek Evi’nde çalışmalar hızlandı Tescilli keşkeğin tanıtımı için Keşkek Evi yapılıyor Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya; "Tescilli Şuhut keşkeğinin şerefine layık bir anı ve hatırat için çalışıyoruz" "Şuhut keşkeği 2019 yılı başlarında coğrafi tescilini almış artık literatüre de girmiş bulunuyor"

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan tescilli keşkeğinin tanıtımı ve ikramı için geçtiğimiz ay temeli dualarla atılan Şuhut Keşkek Evi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Keşkek Evi’nde çalışmalar hızlandı Tescilli keşkeğin tanıtımı için Keşkek Evi yapılıyor Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya; "Tescilli Şuhut keşkeğinin şerefine layık bir anı ve hatırat için çalışıyoruz" "Şuhut keşkeği 2019 yılı başlarında coğrafi tescilini almış artık literatüre de girmiş bulunuyor"

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan tescilli keşkeğinin tanıtımı ve ikramı için geçtiğimiz ay temeli dualarla atılan Şuhut Keşkek Evi inşaatında çalışmalar devam ediyor.
Büyük Taarruz Karargâhı Atatürk Evi çevresine yapılan geçtiğimiz ay temeli dualarla atılan Şuhut Keşkek Evi’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 200 bin ziyaretçiye hizmet vereceği bildirildi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, inşaatı devam eden ilçenin yöresel yemeği tescilli keşkeğin tanıtım ve ikramı için yapımı devam eden Şuhut Keşkek Evi’ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şuhutumuzun tescilli Şuhut keşkeği şerefine ona layık bir anı ve hatırat için Şuhut Kaymakamlığı olarak Veysel Eroğlu’nunda talebi doğrultusunda böylesine nadide bir esere bugün itibariyle başlamış olduk. Şuanda betonarme kaba yapısı bitmiş oldu tuğlaları örülüyor. Hedefimiz Ramazan Bayramı öncesinde tamamıyla inşaat işinin bitirilmiş olması. Akabinde 25 Ağustos Zafer Haftasının başladığı gün olan zafer yürüyüşünün de başlangıç noktası olan Şuhut Atatürk Evi’nin de törenler öncesinde bu nadide eserimizi bu binamızın açılışını hep birlikte halkımızla beraber yapmayı hedefliyoruz. Şuhut’un hem tarihine hem hizmetine hem turizmine hizmeti yapacak olan bu eserlerden birini hayata geçirmenin vermiş olduğu mutluluğu ve onuru yaşıyoruz. Hedefimiz Şuhutumuzda gastronomi şehrimiz Afyonumuza yakışan bir müessese ile beraber en az kısa vadede 200 bin turisti ilçemizde ağırlamak ve bu binayı Şuhut Keşkek Evi’ni kullanmayı biz planlıyoruz programımıza dahil ettik. Şuhut keşkeği 2019 yılı başlarında coğrafi tescilini almış artık literatüre de girmiş bulunuyor. 2019 yılı içerisinde de Afyonkarahisar UNESCO tarafından gastronomi şehri dünya kenti unvanını alan 3. Türk şehri oldu. Bu esere nadide özelliği yakışan gastronomi kültürünü arttırıcı ilimizin marka şehrini yükseltici çalışmalarda sayın valimizin talimatı doğrultusunda Afyon ve içlerinde de biz startı nı vermiştik. Ekim ayı itibariyle biz bu ihaleyi yaptığımızda hedefimiz yine 25 Ağustos’tu biz Nisan ayının 1’i itibariyle de hemen temelini kazdık su basmanını attık. Hedef Ramazan Bayramı öncesinde binayı bitirmek. 25 Ağustos öncesinde de iç tefrişatını ve dekorasyonu nu Şuhut kültürüne Afyon kültürüne Türk örf ve adetlerine uygun bir yapı içerisinde hazırlamak. Onun içinde 25 Ağustos’a kadar güzel sürprizlerimiz inşallah sizleri bekliyor olacak. Bende Afyonkarahisar’ımızın değerli vatandaşlarını hem ülkemizin nadide insanlarını ve ilimize teşrif eden turistlerimizi Şuhut’a Şuhut keşkeği yemeğe ve Şuhut kültürünü görmeye zaferin ayak izlerini burada yaşamaya davet ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Keşkek Evi'nin 25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında düzenlenecek etkinliklere gelecek davetliler tarafından da yoğun ilgi çekeceği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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