İhsaniye’de Trafik Haftası etkinlikleri Uygulamada durdurulan araçlarda sosyal mesafe, emniyet kemeri denetimi yapıldı, ateş ölçümü yapılarak uyarıcı broşürler dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 28 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan uygulamada trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri önemini anlatarak araçtakilerin ateşlerini ölçtü. Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücülere trafik kurallarının olduğu bilgi notları verildi.



“Evde Kakalım Trafik kurallarını unutmayalım”

Konu hakkında bilgiler veren İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan; "28 Mayıs Trafik Haftası olması münasebetiyle İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte uygulama yapmaktayız. Bu uygulama esnasında durdurulan araçlarda öncelikle sürücünün dikkatini dağıtan telefonla konuşma, emniyet kemeri, Covid19 kapsamında vatandaşların ateş ölçümü, araç içerisinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmaması noktasındaki hususlara dikkat edilmektedir. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri araç sürücülerine dağıtılmaktadır. Bu kapsamda hassas olunan noktalarda uyarılarda bulunarak 'evde kalalım, trafik kurallarını unutmayalım' diye çağrıda bulunuyoruz" diye belirtti.

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