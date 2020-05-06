İhsaniye’de Trafik Haftası etkinlikleri Uygulamada durdurulan araçlarda sosyal mesafe, emniyet kemeri denetimi yapıldı, ateş ölçümü yapılarak uyarıcı broşürler dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İhsaniye’de Trafik Haftası etkinlikleri Uygulamada durdurulan araçlarda sosyal mesafe, emniyet kemeri denetimi yapıldı, ateş ölçümü yapılarak uyarıcı broşürler dağıtıldı

İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 28 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

İhsaniye’de Trafik Haftası etkinlikleri Uygulamada durdurulan araçlarda sosyal mesafe, emniyet kemeri denetimi yapıldı, ateş ölçümü yapılarak uyarıcı broşürler dağıtıldı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 28 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
İlçe merkezinde yapılan uygulamada trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri önemini anlatarak araçtakilerin ateşlerini ölçtü. Durdurulan araçlarda uygun mesafe korunarak rutin kontroller yapıldıktan sonra sürücülere trafik kurallarının olduğu bilgi notları verildi.

“Evde Kakalım Trafik kurallarını unutmayalım”
Konu hakkında bilgiler veren İhsaniye İlçe Emniyet Amiri Arif Doğan; "28 Mayıs Trafik Haftası olması münasebetiyle İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte uygulama yapmaktayız. Bu uygulama esnasında durdurulan araçlarda öncelikle sürücünün dikkatini dağıtan telefonla konuşma, emniyet kemeri, Covid19 kapsamında vatandaşların ateş ölçümü, araç içerisinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmaması noktasındaki hususlara dikkat edilmektedir. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri araç sürücülerine dağıtılmaktadır. Bu kapsamda hassas olunan noktalarda uyarılarda bulunarak 'evde kalalım, trafik kurallarını unutmayalım' diye çağrıda bulunuyoruz" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşkek Evi’nde çalışmalar hızlandı Tescilli keşkeğin tanıtımı için Keşkek Evi yapılıyor Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya; "Tescilli Şuhut keşkeğinin şerefine layık bir anı ve hatırat için çalışıyoruz" "Şuhut keşkeği 2019 yılı başlarında coğrafi tescilini almış artık literatüre de girmiş bulunuyor"
YEREL HABERLER Keşkek Evi’nde çalışmalar hızlandı Tescilli keşkeğin ...
Şuhut’ta "Trafik Haftası İstişare Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut’ta "Trafik Haftası İstişare Toplantısı" yapıldı
Müftülükten makale yazma yarışması
YEREL HABERLER Müftülükten makale yazma yarışması
Jandarma trafik ekiplerinden "Trafik Haftası" uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma trafik ekiplerinden "Trafik Haftası" ...
Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi berber ve kuaförleri ...
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Covid-19 onlara hediye kazandırıyor
YEREL HABERLER Covid-19 onlara hediye kazandırıyor
Karantinaya mehteran desteği
YEREL HABERLER Karantinaya mehteran desteği
Afyonkarahisar’da 4 ilçeye yeni kaymakam atandı Feyzullah Dereci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne asaleten atandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 4 ilçeye yeni kaymakam ...
Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ...
Kızılay yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kızılay yardımlarını sürdürüyor
AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup toplantı Milletvekilleriyle telekonferans yöntemiyle görüşüldü
YEREL HABERLER AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı grup ...
Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi Mermer ihracatı yüzde 8,8 oranında geriledi
YEREL HABERLER Korona virüs mermer ticaretini olumsuz ...
Türk Anneler Derneği vefat eden sağlıkçıları unutmadı Afyonkarahisar Şube Başkanı Mahide Çetinbaş; “Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlıkçılar şehit sayılsın"
YEREL HABERLER Türk Anneler Derneği vefat eden sağlıkçıları ...
Mermer Akademisi kapılarını açıyor Mermer Akademisi Bölge ekonomisine katkı sağlayacak İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin: “En gelişmiş tasarım projeler ilçemizde üretilecek”
YEREL HABERLER Mermer Akademisi kapılarını açıyor Mermer Akademisi ...
Parklar karantina sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Parklar karantina sonrasına hazırlanıyor
Emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçiğe bağışladı
YEREL HABERLER Emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı ...
Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı sucuğundan maske yaptı Afyonlular sucuktan maske de yaptı
YEREL HABERLER Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X