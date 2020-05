Karantinadakilere davullu zurnalı uğurlama 361 Türk vatandaşı 14 günlük karantinanın ardından memleketlerine uğurlandı Karantinada bulanan vatandaşların 46 ile nakliyeleri gerçekleşti

Covid19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan ve Fransa’dan tahliye edilen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar’da Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’ndaki 14 günlük karantinanın ardından bugün memleketlerine uğurlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan ve Fransa’dan getirilen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar’da Kredi ve Yurtlar Kurumu Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan vatandaşlar, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından davul ve zurnayla zeybekler eşliğinde memleketlerine uğurlandı.

Yurttan çıkışta Afyonkarahisar Belediyesi zeybek ekibi ile karşılanan vatandaşlara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından memleketlerinde dikmeleri için lavanda fidanı hediye edildi. Kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun olan ve karantina süresi dolup memleketi Hatay’a yola çıkan Baharettin Çoban, “Teşekkür ederiz her şey için. Bir sürü insanın emeği geçti burada. Herkese çok teşekkür ediyorum başta devletimiz olmak üzere, bizi yurt dışında olduğu gibi burada da yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Devletine çok teşekkür ederim. Yurtlar gayet güzeldi, beklediğimden de fazla çıktı. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Her şey dört dörtlüktü, hiçbir şey eksik edilmemişti. Devletimize Allah zarar, zeval vermesin” diye konuştu.

Yine karantina süresi dolup memleketi Hatay'a giden Sezgin Arslan, “Allah devletimize zeval vermesin, bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mersin'e gitmek üzere çocuğuyla birlikte yola çıkan Zuhal Gürcüoğlu da, “Bunalıma girdik ama çok mükemmel bir şekilde bakıldık. Her şey mükemmeldi; yemesi içmesi, odalar temiz. Herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

AFAD Müdürü Mehmet Buldan, 361 kişinin karantina sürelerin dolduğunu ve 46 ile tahliyelerinin gerçekleştirildiğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

“Civid19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşlarımız, ülkemize getirildi. Bunlardan 361 kişi Afyonkarahisar ilimize Arabistan ve Fransa’dan getirilmişti. 14 günlük izleme ve gözleme sürelerini tamamladılar, bunların şu anda 46 ile tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. 15 gün önce de yine 511 vatandaşımızı bu şekilde tahliye etmiştik. Kalan 4. kafilemiz, Irak’tan gelenleri onları da inşallah önümüzdeki Perşembe günü tahliyelerini gerçekleştireceğiz.”

